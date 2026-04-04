Mihai Fifor, atac virulent la adresa lui Ilie Bolojan: „Multă voce, puțin talent”

Social-democratul cere demisia premierului

Deputatul PSD de Arad Mihai Fifor a lansat, sâmbătă dimineață, un atac devastator la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de „iresponsabilitate cronică” și de rupere totală de realitatea economică a țării. Parlamentarul social-democrat susține că guvernarea actuală a devenit un „exercițiu de veto personal” care împinge România spre prăbușire, solicitând demisia șefului Executivului.

„Responsabilitate” cu voce de Barry White și efecte nule

Într-un mesaj postat sâmbătă dimineață, pe Facebook, Mihai Fifor a ironizat stilul retoric al premierului Ilie Bolojan, pe care îl consideră o mască pentru lipsa de rezultate concrete. Acesta a subliniat că, după 9 luni de guvernare, contrastul dintre discursul „miracolului de la Bihor” și realitatea românilor este unul de netrecut.

„Când pune vocea de scenă, Ilie Bolojan rostește, gutural, grav, profund, a la Barry White: „responsabilitate”. Suspină gospodinele în Bihor... Dacă ar fi și altceva decât sprâncene, voce și vorbe goale, poate că ar convinge pe cineva. Din păcate, însă, firul roșu care traversează întreaga sa guvernare este exact opusul: (i)responsabilitatea. Gravă. Cronică. În detrimentul românilor”, a transmis Fifor, pe contul său de Facebook.

Parlamentarul PSD afirmă că partidul său nu mai poate asista pasiv la un drum pe care „80% dintre români îl consideră greșit”, subliniind că stabilitatea invocată de Putere este doar o formă de propagandă.

Critici dure privind gestionarea crizei economice

În opinia lui Mihai Fifor, Guvernul Bolojan s-a dovedit incapabil să reacționeze rapid în momentele critice, precum explozia prețurilor la carburanți sau inflația record, descriindu-l pe premier ca fiind „lent și rigid”.

„Ar fi IRESPONSABIL să susținem în continuare o guvernare care destabilizează economia. Inflație record, consum în cădere, recesiune – aceasta este realitatea, nu ce spune propaganda despre „stabilitate”. România nu își permite un premier lent, rigid și rupt de realitate.

Mai mult, social-democratul acuză faptul că deciziile economice actuale sunt luate în beneficiul unui grup restrâns: „Stabilitatea reală înseamnă să oprești declinul, nu să îl administrezi pasiv. Pentru binele fiecărui român. Nu doar pentru privilegiații de la masa mare a premierului Bolojan.”

Bolojan, „în conflict cu toată lumea”

Un alt punct central al atacului vizează izolarea politică a premierului liberal. Fifor susține că Ilie Bolojan a reușit să antagonizeze nu doar opoziția sau partenerii de coaliție, ci și propriii primari din PNL prin tăierea investițiilor locale.

„Bolojan nu este în conflict cu un singur partid. Este în conflict cu toată lumea. Uneori, pare că e în conflict cu sine însuși. A sfidat întreaga Coaliție când a tăiat investițiile locale. A reușit performanța de a antagoniza simultan partide, administrații și categorii sociale.”