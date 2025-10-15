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AUSTERITATEA LUI BOLOJAN I-A LOVIT ÎN PLIN PE PRODUCĂTORII DIN PIEȚE VIDEO
AUSTERITATEA LUI BOLOJAN I-A LOVIT ÎN PLIN PE PRODUCĂTORII DIN PIEȚE VIDEO
Mulți cumpărători vin, se uită și trec mai departe - VIDEO
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