Donald Tusk trage un semnal de alarmă: disputa dintre Polonia și Ucraina riscă să afecteze ambele state

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 08:29

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că tensiunile apărute între liderii politici de la Varșovia și Kiev reprezintă o eroare strategică ce poate avea consecințe importante pentru ambele țări. Mesajul său, publicat duminică pe platforma X, vine în contextul unei dispute diplomatice care a escaladat în ultimele zile.

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