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Drumul spre Otopeni, în plină transformare: noua șosea ar putea scurta semnificativ timpul de acces la aeroport
Autostrada A0
Accesul către Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni ar putea deveni semnificativ mai rapid în următorii ani, odată cu implementarea unui nou proiect rutier aflat în fază de evaluare.
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