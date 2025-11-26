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După ani de blocaje, Centura București intră în șantier. Porțiunea spre A2 se extinde

După ani de blocaje, Centura București intră în șantier. Porțiunea spre A2 se extinde

După ani de blocaje, Centura București intră în șantier. Porțiunea spre A2 se extinde

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 26 nov. 2025, 20:31

După ani de blocaje, Centura București intră în șantier. Porțiunea spre A2 se extinde

După ani de amânări, lucrările de lărgire pe ultimele tronsoane rămase din Centura Capitalei au fost reluate. Cel mai important dintre acestea este segmentul care se intersectează cu Autostrada Soarelui, una dintre cele mai aglomerate zone, unde șoferii înaintează zilnic bară la bară.

După ani de blocaje, Centura București intră în șantier. Porțiunea spre A2 se extinde

Șantierul este programat să dureze aproximativ doi ani. Totuși, o parte din traficul sufocant ar urma să se reducă mai devreme, din vara viitoare, odată cu finalizarea tronsonului de nord al Autostrăzii A0, care va prelua o parte consistentă din fluxul de mașini.

În mijlocul prafului, claxoanelor și cozilor interminabile, muncitorii au revenit pe șantierul de pe centură. Lucrările de lărgire la două benzi pe sens sunt esențiale, deoarece acest tronson leagă localitățile Cernica și Pantelimon, zone dezvoltate accelerat în ultimii ani.

În plus, reprezintă una dintre cele mai importante rute de acces către Autostrada A2, drumul spre litoral. Pe Centura Capitalei vor fi construite și trei pasaje rutiere: unul în zona Cernica și alte două peste liniile feroviare, în apropierea Autostrăzii A2 și pe traseul București–Oltenița.”

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