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Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri
Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri
Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri
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