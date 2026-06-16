Retragere de urgență în supermarket

O hrană pentru pisici este rechemată de la vânzare din cauza unor posibile probleme de siguranță
Clienții Lidl sunt informați despre retragerea de pe piață a unui produs destinat hranei animalelor de companie. Măsura a fost anunțată de furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV și vizează un sortiment de hrană umedă pentru pisici comercializat în magazinele retailerului.
Ce produs este retras de la comercializare
Potrivit notificării transmise consumatorilor, este vorba despre produsul „Coshida Selection - Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită, 405 grame”.
Retragerea se aplică exclusiv loturilor care au înscrise următoarele termene de valabilitate:
02.04.2028
03.04.2028
Reprezentanții companiei au decis retragerea preventivă a produsului de pe rafturi, iar clienții sunt sfătuiți să nu îl mai utilizeze până la clarificarea situației.
Clienții își pot recupera banii
Persoanele care au achiziționat produsul din loturile vizate îl pot returna în orice magazin Lidl de unde l-au cumpărat. Contravaloarea acestuia va fi restituită integral, fără a fi necesare proceduri complicate.
Compania a precizat că returnarea produsului se poate face direct în magazine, iar consumatorii vor primi suma achitată la cumpărare.
Mesaj transmis de retailer
În informarea publicată pentru clienți, reprezentanții Lidl și-au cerut scuze pentru eventualele inconveniente create de această măsură și au mulțumit consumatorilor pentru înțelegere.
Totodată, retailerul recomandă verificarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul produsului pentru a identifica dacă acesta face parte din loturile retrase.
Specialiștii recomandă ca, în cazul în care produsul vizat de retragere a fost deja achiziționat, proprietarii de pisici să verifice imediat ambalajul și să respecte indicațiile transmise de producător și de comerciant.
Astfel de retrageri preventive sunt realizate pentru protejarea sănătății animalelor și pentru menținerea standardelor de siguranță alimentară.