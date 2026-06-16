Noi detalii în cazul crimei din Drobeta Turnu Severin. Tânărul care și-a ucis mama era băut în momentul tragediei

O femeie și-a pierdut viața în urma unui atac violent comis, potrivit anchetatorilor, chiar de fiul său. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, este acuzat că și-a înjunghiat mortal mama în locuința familiei, pe fondul unui conflict izbucnit în cursul zilei.
Potrivit informațiilor obținute în timpul anchetei, suspectul se afla sub influența alcoolului în momentul producerii crimei. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Discuția care ar fi degenerat într-o tragedie
Primele date ale investigației arată că între cei doi ar fi izbucnit o ceartă după ce femeia i-ar fi reproșat fiului consumul de alcool și de substanțe interzise. În urma altercației, tânărul ar fi pus mâna pe un cuțit și i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri în zone vitale.
Anchetatorii au stabilit că femeia a fost înjunghiată de patru ori, rănile fiind localizate în zona gâtului și a toracelui. Leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, iar victima a decedat înainte de a putea fi salvată.
Descoperire făcută de polițiști în locuință
În timpul cercetărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au găsit și o seringă în locuință. Aceasta urmează să fie analizată, existând suspiciunea că ar fi fost utilizată pentru administrarea unor substanțe cu efect psihoactiv.
Rezultatele expertizelor vor stabili cu exactitate dacă suspectul consumase și alte substanțe în afara alcoolului înainte de comiterea faptei.
Conflicte repetate în familie și intervenții anterioare ale Poliției
Surse apropiate anchetei susțin că tensiunile dintre membrii familiei nu erau un fenomen nou. De-a lungul anilor, femeia ar fi solicitat în repetate rânduri intervenția Poliției în urma unor conflicte cu fiul său.
Cu toate acestea, plângerile depuse erau retrase ulterior, iar situațiile conflictuale nu au ajuns să fie soluționate definitiv pe cale judiciară.
Mai mult, în trecut, autoritățile au emis un ordin de protecție după ce tânărul i-ar fi agresat pe unul dintre frații săi, incident care a atras atenția asupra comportamentului violent al acestuia.
Procurorii au deschis dosar pentru omor asupra unui membru de familie
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au confirmat că dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor comis asupra unui membru de familie.
„În cauză, se fac cercetări privind săvârșirea infracțiunii de omor comis asupra unui membru de familie. Din cercetări, a reieșit că, în timp ce se afla în locuința sa din Drobeta-Turnu Severin, pe fondul unui conflict spontan avut cu fiul acesteia, victimei i-au fost aplicate patru lovituri de cuțit în zona gâtului și a cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat. Față de inculpat a fost luată măsura preventivă a reținerii, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă”, a declarat procurorul Gheorghe Ciocan, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Tânărul se află în custodia autorităților și urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs una dintre cele mai grave tragedii familiale petrecute în ultimii ani în județul Mehedinți.