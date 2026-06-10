Tragedie la Drobeta-Turnu Severin: un bărbat a murit încercând să-și salveze locuința
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Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în apartamentul său din Drobeta-Turnu Severin. Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit de la bateria unei mașini, lăsată la încărcat fără supraveghere, care s-ar fi supraîncălzit.
În momentul izbucnirii incendiului, proprietarul nu se afla în locuință. Alertat de vecini că din apartamentul său ieșea fum, acesta s-a întors în grabă și a intrat în interior, încercând să stingă flăcările și să limiteze pagubele. Deschiderea ușii a favorizat însă pătrunderea oxigenului, iar incendiul s-a intensificat brusc. Bărbatul a rămas captiv în apartament și a fost găsit decedat de către echipele de intervenție.
Pompierii au evacuat preventiv 15 locatari ai blocului și au reușit să lichideze incendiul. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza focului și toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
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