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Rapid a învins-o pe FC Hermannstadt (2-0), în Superligă

Rapid a învins-o pe FC Hermannstadt (2-0), în Superligă

Rapid a învins-o pe FC Hermannstadt (2-0), în Superligă

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 17 feb. 2024, 11:37

În tur, scorul a fost egal, 1-1

Rapid Bucureşti a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Diferenţa a fost făcută de doi jucători kosovari, Ermal Krasniqi (54) şi Albion Rrahmani (67), care au marcat cele două goluri. La primul gol pasa decisivă a fost furnizată de sârbul Borisav Burmaz, iar la al doilea assist-ul i-a aparţinut lui Krasniqi.

Rapid a reuşit a cincea sa victorie consecutivă, fiind neînvinsă de şapte etape (cinci victorii, două egaluri).

FC Hermannstadt are o singură victorie în ultimele şapte etape, trei eşecuri şi trei egaluri.

În tur, scorul a fost egal, 1-1

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