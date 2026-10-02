Accident rutier cu victime la intersecția străzilor Traian și Mihai Eminescu

Trei autoturisme implicate și o amplă mobilizare de forțe pentru acordarea primului ajutor
Un accident rutier serios, în care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc recent la intersecția străzilor Traian și Mihai Eminescu, necesitând intervenția de urgență a autorităților.
Conform informațiilor preliminare de la fața locului, evenimentul rutier s-a soldat cu două victime care au avut nevoie de asistență medicală de specialitate.
Dinamica acestui accident a fost una complexă, având în vedere faptul că una dintre mașinile avariate se afla deja parcată pe partea carosabilă în momentul producerii coliziunii.
Pentru gestionarea operativă și sigură a acestei situații de urgență, autoritățile au acționat prompt.
La locul incidentului au fost direcționate imediat o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD, pregătite atât pentru operațiuni de salvare, cât și pentru prevenirea unor eventuale incendii. Un număr de opt subofițeri au fost mobilizați la fața locului pentru a asigura zona și a sprijini victimele.
În ceea ce privește cauzele incidentului, primele indicii sugerează că totul ar fi pornit de la o posibilă neacordare de prioritate în intersecție.
Cu toate acestea, echipajele de poliție rutieră prezente la fața locului desfășoară cercetări amănunțite pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele care au condus la acest eveniment nefericit.