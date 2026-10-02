Economie· 1 min citire

Transportatorii din Mehedinți protestează față de costurile tot mai mari

FOTO: PIxabay.com

FOTO: PIxabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 2 oct. 2026, 17:10

Șoferii reclamă prețul motorinei și noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone.

Transportatorii din județul Mehedinți au anunțat un protest pentru vineri, 2 octombrie, în zona de legătură dintre DN6 și Centura Severinului. Participanții intenționează să se deplaseze pe DN6, spre Orșova și Șimian, pentru a atrage atenția asupra costurilor tot mai mari din domeniul transporturilor.

Principala nemulțumire este legată de prețul ridicat al motorinei, care apasă asupra bugetelor firmelor. Transportatorii contestă și noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, prin care plata este calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși.

Probleme tehnice și solicitări la nivel național

Reprezentanții sectorului reclamă și dificultăți tehnice ale noului mecanism, care ar complica plata și emiterea tichetelor de rută. Organizațiile de profil au cerut, la nivel național, fie amânarea aplicării sistemului, fie suspendarea sancțiunilor pentru șase luni.

Transportatorii avertizează că majorarea costurilor și birocrația suplimentară ar putea afecta activitatea companiilor și, indirect, aprovizionarea.

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