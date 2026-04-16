Atenție la contractele imobiliare! Recomandările ANPC pentru cei care își cumpără casă

Sursă: realitatea.net

Siguranța în tranzacțiile imobiliare: Ghidul esențial pentru cumpărători, lansat de ANPC

Achiziționarea unei locuințe este, pentru majoritatea consumatorilor, cea mai importantă decizie financiară de pe parcursul vieții. Din acest motiv, reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) subliniază că parcurgerea „Ghidului cumpărătorului de locuințe” ar trebui să fie primul pas, obligatoriu, înainte de orice plată sau semnătură. Documentul a fost conceput ca un instrument de protecție menit să ajute cetățenii să navigheze prin etapele complexe ale unei tranzacții, oferindu-le claritate asupra riscurilor și a pașilor legali necesari.

Notarul, garantul legalității și scutul împotriva clauzelor abuzive

În procesul de achiziție, rolul notarului public depășește simpla autentificare a unor hârtii, acesta fiind pilonul central care asigură legalitatea tranzacției. Notarul are obligația de a verifica dacă actele respectă legea și bunele moravuri, prevenind astfel eventuale litigii viitoare. Prin activitatea sa, acesta oferă lămuriri părților implicate, asigurându-se că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul înțeleg pe deplin efectele juridice ale documentelor semnate.

Mai mult, notarul realizează o investigație amănunțită a istoricului juridic al imobilului, verificând registrele publice pentru a depista eventuale ipoteci, interdicții sau sarcini ascunse. De asemenea, acesta centralizează documentația administrativă vitală, de la certificate fiscale și energetice până la adeverințele de la asociațiile de proprietari. Un aspect crucial este forța juridică a actelor notariale, care pot constitui titlu executoriu, oferind cumpărătorului o protecție sporită.

Antecontractul și verificările obligatorii în faza de proiect

Înainte de a ajunge la masa semnării, consumatorii sunt sfătuiți să analizeze cu rigoare extrasul de carte funciară pentru a confirma calitatea de proprietar a vânzătorului. Antecontractul este documentul care trasează „regulile jocului” și trebuie să cuprindă detalii extrem de specifice: de la prețul total și valoarea avansului, până la termenele de predare și modalitățile de racordare la utilități.

O atenție specială trebuie acordată locuințelor aflate în fază de proiect. În aceste situații, ANPC precizează că antecontractul trebuie încheiat obligatoriu în formă autentică și notat în cartea funciară. Pentru a evita capcanele juridice, viitorii proprietari trebuie să ceară dovezi clare ale autorizației de construire, procesul-verbal de recepție și certificatul de atestare a edificării. Transparența financiară este la fel de importantă, contractul trebuind să menționeze nu doar sumele, ci și moneda sau cursul valutar aplicabil plății.

Garanțiile construcțiilor noi și clauzele de protecție

Cumpărătorii de locuințe noi beneficiază de un regim de protecție legală bine definit: o garanție de 3 ani pentru buna execuție a lucrărilor, o perioadă extinsă de 10 ani pentru viciile ascunse ale structurii și 2 ani pentru obiectele de inventar ce însoțesc locuința. Pentru a fi pe deplin protejați, consumatorii trebuie să se asigure că documentele semnate prevăd clar mecanismele de restituire a avansului în cazul în care vânzătorul nu își onorează obligațiile, precum și penalități de întârziere pentru nerespectarea termenelor de predare.

Dincolo de prețul de achiziție, bugetul trebuie să prevadă onorariile notariale, TVA-ul acolo unde este cazul, tarifele de intabulare și eventualele costuri bancare pentru credite.

Finalizarea tranzacției și obligațiile post-achiziție

Odată ce contractul final a fost semnat, responsabilitatea cumpărătorului continuă. Este esențială verificarea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară și obținerea unui duplicat al contractului. Ulterior, noii proprietari au obligația de a înregistra imobilul la autoritățile fiscale, de a transfera contractele de utilități pe numele lor și de a anunța oficial asociația de proprietari despre schimbarea deținătorului.

Mesajul central al ANPC este unul de prudență maximă: nicio semnătură nu trebuie pusă pe un document care nu este înțeles pe deplin. Solicitarea proiectului contractului înainte de ziua semnării și adresarea întrebărilor directe către notar și vânzător sunt practici care pot preveni drame financiare și juridice. Siguranța locuinței începe, astfel, nu cu zidurile, ci cu analiza minuțioasă a actelor care o definesc.