Anca Alexandrescu: „Când n-au argumente, scot placa obosită: „Alexandresca e pesedistă!”

Suntem sufocați, zi de zi, de urlătorii de serviciu. Oameni care se bat cu pumnul în piept că sunt mari patrioți, că vor binele țării, dar care astăzi ne arată cu degetul și ne acuză pe noi că am fi „vânduți”. Când n-au argumente, scot placa obosită: „Alexandresca e pesedistă!”.
Aflați că eu nu mi-am negat niciodată trecutul. Spre deosebire de mulți ipocriți care se fofilează prin politică, eu am avut curajul să pun lucrurile pe masă. Eu am fost cea care a scos la suprafață mizeria din contractul de privatizare a Petromului. Am sancționat, de fiecare dată, toate relele care s-au făcut, indiferent cine era la putere — că vorbim de guvernul Năstase, Ponta, Grindeanu sau Tudose. Da, s-au făcut greșeli. Multe! Nu am fost un simplu spectator orbit, deși eram doar un consilier de comunicare fără putere de decizie directă. Dar să vii astăzi și să pui în cârca trecutului dezastrul energetic de acum este o ticăloșie fără margini!
Cum să ai tupeul să spui că situația de azi e vina altora, când sub ochii noștri capacitățile pe cărbune au fost puse la pământ, când România nu mai are nicio alternativă și a ajuns să stea în genunchi, cu mâna întinsă, cerșind energie de la unguri și de la bulgari?
Iar cireașa de pe tort: complicitatea pe care am văzut-o recent în Parlament! S-au supărat mulți când am ridicat problema votului dat de PSD și AUR pentru legea prin care Guvernul se angajează să cumpere gazele din Neptun Deep — adică gazele noastre! — la un preț uriaș, de 49 de euro pe megawat-oră.
A ieșit un întreg scandal. Mi se spune că azi prețul pe piață e 63 de euro. Măi, băieți, dar noi nu cumpărăm pentru azi! Pe piața de gaze se tranzacționează deja contractele pentru 2027, iar acolo prețul este de 41 de euro. O diferență de 8 euro pe megawat-oră! La cantitățile colosale despre care vorbim, vă dați seama ce gaura neagră înseamnă asta pentru banii românilor? Matematica e simplă: 41 e mai mic decât 49. Cine câștigă din afacerea asta? I-am întrebat pe cei care s-au opărit atât de tare: știți cumva cu cât au explodat acțiunile OMV imediat după ce a trecut această lege? Eu nu sunt acționară la ei. Dar alții, cu siguranță, numără profiturile!
A sosit momentul să dăm cărțile pe față. Pentru că sunt prea multe lucruri care s-au ținut ascunse de ochii publicului, am decis să o aduc în platoul „Culisele Statului Paralel” pe doamna Viorica Dăncilă, fost premier al României. Un om alături de care am lucrat zi de zi și alături de care am împărțit mai mult timp decât am petrecut cu propriii mei copii, dintr-un singur motiv: pentru a face bine acestei țări.