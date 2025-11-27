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Politica· 2 min citire
George Simion, mesaj dur pentru Nicușor Dan: ”Lipsă de respect cum n-am mai văzut. Strategia de Apărare trebuia să aibă și combaterea sărăciei” -VIDEO
George Simion, mesaj dur pentru Nicușor Dan: ”Lipsă de respect cum n-am mai văzut. Strategia de Apărare trebuia să aibă și combaterea sărăciei” -VIDEO
George Simion, mesaj dur pentru Nicușor Dan după ce președintele a ținut discursul în Parlament și apoi a părăsit imediat sala
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