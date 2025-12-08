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Politica· 2 min citire
Moțiunea care ar putea duce la CĂDEREA Guvernului, citită astăzi, în Parlament
Moțiunea care ar putea duce la CĂDEREA Guvernului, citită astăzi, în Parlament
Zi de foc pentru premierul Bolojan
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