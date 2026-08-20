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Nicușor Dan reia consultările pentru formarea noului Guvern. Liderii partidelor, convocați la Palatul Cotroceni

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat20 aug. 2026, 13:36
Actualizat20 aug. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS

Se reiau consultările pentru formarea noului Guvern! Potrivit unor surse, președintele ar avea pe masă trei nume pentru viitorul premier. Sorin Grindeanu, liderul PSD, Eugen Tomac, consilier onorific prezidențial și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Liderii partidelor vor fi convocați în următoarele zile la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri cu președintele, iar numele premierului desemnat l-am putea afla la începutul lunii septembrie.

Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan ar urma să convoace, în următoarele zile, noi consultări oficiale la Palatul Cotroceni cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Discuțiile ar avea ca obiectiv identificarea unei majorități care să susțină viitorul Guvern.

Ar fi a treia încercare de formare a unui Executiv, după ce negocierile și nominalizările anterioare nu au reușit să producă o majoritate parlamentară necesară învestirii. Premierul desemnat de șeful statului va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru ca programul de guvernare și lista miniștrilor să fie aprobate.

În acest moment sunt luate în calcul două formule: instalarea unui guvern tehnocrat sau formarea unui guvern minoritar, susținut printr-o înțelegere parlamentară.

Trei nume pe lista scurtă

Sursele politice susțin că pe lista scurtă a președintelui s-ar afla trei variante pentru funcția de prim-ministru:

  • Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor

  • Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României

  • Sorin Grindeanu, liderul PSD

Deznodământul negocierilor rămâne incert, în condițiile în care, potrivit informațiilor vehiculate, Ilie Bolojan ar fi blocat până acum discuțiile politice și formulele de susținere pentru nominalizările ajunse în Parlament.

După desemnarea oficială a candidatului pentru funcția de premier, acesta va trebui să își alcătuiască echipa guvernamentală și programul de guvernare. Miniștrii propuși vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului, iar ulterior plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va da votul de învestitură.

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