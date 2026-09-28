PNL îl duce pe Nicușor Dan la CCR dacă Guvernul Mureșan pică. Ce își dorescu liberalii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 19:16

PNL ia în calcul sesizarea Curții Constituționale dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.

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