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Politica· 2 min citire
ULTIMELE CUVINTE ALE ROMÂNULUI STRIVIT SUB DĂRÂMĂTURILE UNUI TURN DIN ROMA: „GRĂBIȚI-VĂ, NU MAI POT!”
ULTIMELE CUVINTE ALE ROMÂNULUI STRIVIT SUB DĂRÂMĂTURILE UNUI TURN DIN ROMA: „GRĂBIȚI-VĂ, NU MAI POT!”
Scene cutremurătoare în Italia, unde un muncitor român de 66 de ani, Octav Stroici, și-a pierdut viața
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