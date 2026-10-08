Bărbat de 33 de ani, reținut într-un dosar de spălare a banilor în Caraș-Severin. Prejudiciu de 100.000 de lei

Un mehedințean de 33 de ani a fost reținut într-un dosar de spălare a banilor în Caraș-Severin. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de 100.000 de lei.
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal de spălare a banilor, instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Caraș-Severin, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul este bănuit că ar fi intrat în posesia sumei de 100.000 de lei, bani proveniți dintr-o fraudă bancară, și că ar fi încercat să ascundă originea ilicită a acesteia.
Banii ar fi fost disimulați prin documente comerciale fictive
În cadrul cercetărilor, polițiștii susțin că bărbatul ar fi contribuit la întocmirea unor documente menite să creeze aparența unor relații comerciale reale. Conform anchetatorilor, aceste raporturi comerciale ar fi fost, în realitate, fictive.
Astfel, ancheta vizează modul în care suma de 100.000 de lei ar fi fost obținută și ulterior disimulată, în contextul unei fraude bancare.
Mehedințeanul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma extinderii cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 33 de ani din Mehedinți.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, pentru stabilirea întregii situații de fapt și a responsabilității persoanelor implicate.
Prezumția de nevinovăție
Pe durata întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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