Femeie din Mehedinți, dată dispărută după ce a plecat din Germania spre România. Poliția cere ajutorul populației

Publicat 6 oct. 2026, 10:51 Sursă realitatea.net

O femeie de 52 de ani din Mehedinți este dată dispărută după ce a plecat din Germania spre România. Poliția din Strehaia cere ajutorul populației.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeiedisparutaMehedintistrehaiapolitieGermania