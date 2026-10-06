Femeie din Mehedinți, dată dispărută după ce a plecat din Germania spre România. Poliția cere ajutorul populației

O femeie de 52 de ani din Mehedinți este dată dispărută după ce a plecat din Germania spre România. Poliția din Strehaia cere ajutorul populației.
Polițiștii din Mehedinți sunt în alertă după dispariția unei femei în vârstă de 52 de ani, din comuna Tâmna. Aceasta și-ar fi anunțat familia că pleacă din Germania și intenționează să revină în România, însă nu a mai ajuns la domiciliu și nu a mai putut fi contactată.
Sesizarea privind dispariția a fost făcută la 112 de fiica femeii, în vârstă de 33 de ani, din orașul Strehaia. Polițiștii au fost informați că mama acesteia este de negăsit.
Femeia a plecat din Germania și nu a mai ajuns în Mehedinți
Potrivit informațiilor transmise de poliție, Guran Elena-Delia, în vârstă de 52 de ani, ar fi plecat voluntar, în data de 26 septembrie 2026, de la locul în care era cazată în localitatea Teltow, Germania.
Femeia și-ar fi manifestat intenția de a reveni în România, însă până la momentul sesizării nu a ajuns la domiciliul din comuna Tâmna, județul Mehedinți.
Dispariția a fost anunțată de fiica sa, care a solicitat sprijinul autorităților după ce nu a mai reușit să ia legătura cu aceasta.
Poliția din Strehaia face apel la populație
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Strehaia desfășoară verificări pentru identificarea femeii și stabilirea traseului pe care aceasta l-ar fi urmat după plecarea din Germania.
Autoritățile fac apel la persoanele care dețin informații ce ar putea contribui la găsirea femeii să anunțe imediat poliția.
Orice informație poate fi transmisă la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.
Apel pentru găsirea femeii dispărute
Familia și autoritățile încearcă să afle unde se află femeia și ce s-a întâmplat după plecarea acesteia din Teltow, Germania.
Persoanele care au văzut-o sau care pot oferi detalii despre traseul său sunt rugate să contacteze de urgență autoritățile. În astfel de situații, orice informație poate fi importantă pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute.