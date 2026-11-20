Poliția Rutieră Mehedinți a raportat, vineri, aplicarea a 143 de amenzi și reținerea a patru permise de conducere în urma acțiunilor desfășurate joi, 19 noiembrie 2026.
În timpul misiunilor din data menționată, polițiștii au intervenit la 25 de evenimente sesizate, dintre care 11 au fost primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU) 112. Pentru a preveni faptele ilegale, echipajele au verificat prin aplicația e-DAC un total de 174 de vehicule și 225 de persoane.
Testarea cu aparatura din dotare a fost efectuată asupra a 49 de conducători auto, în vederea stabilirii prezenței eventualelor substanțe psihoactive sau a consumului de alcool la volan. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 143 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 70.000 de lei.
Patru conducători auto au fost scoși din trafic și li s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. De asemenea, șase vehicule care nu prezentau siguranță în circulație au fost oprite, certificatele de înmatriculare ale acestora fiind retrase până la remedierea problemelor tehnice constatate.