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Italia, alegerea calculată a fraţilor Mocanu! Când pot fi aduşi în România

Italia, alegerea calculată a fraţilor Mocanu! Când pot fi aduşi în România

Italia, alegerea calculată a fraţilor Mocanu! Când pot fi aduşi în România

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 11 nov. 2025, 15:11

Când pot fi aduși frații Mocanu în România

Frații Mocanu au fost prinşi într-o comună mică din apropierea oraşului Napoli, cu doar 3.500-4.000 de locuitori. Poliţiştii italieni ar fi ajuns la ei pe baza unor informaţii primite anterior.

Suspecţii se aflau într-o locuinţă unde au fost reţinuţi şi duşi la secţie, petrecând noaptea în arestul poliţiei italiene. În perioada următoare, aceştia vor fi prezentaţi magistraţilor italieni, care vor decide dacă vor fi sau nu extrădaţi în România.

Italia, alegerea calculată a fraților Mocanu! Când pot fi aduși în România

Având în vedere situația tată, procedura ar putea să dureze până la câteva săptămâni. În cazul în care frații Mocanu, prin intermediul avocaților, vor face contestație, procedura se poate complica, astfel că cei doi vor petrece poate chiar luni bune în Italia.

Italia este o ţară foarte aleasă de mulţi fugari cu condamnări penale asta pentru că şi regimul de acolo i-ar ajuta foarte mult. Condamnarea lui Dani Mocanu a venit după un incident ce a avut loc într-o benzinărie din Argeș în anul 2022.

Manelistul, împreună cu fratele său, l-au bătut, violent, pe un bărbat, cu ranga, provocându-i acestuia mai multe leziuni grave. Cei doi au fost condamnați la 4, repsecitv 6 ani de închisoare.

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