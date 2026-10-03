Tragedie în Mehedinți: bărbat mort după ce a fost prins sub un tractor, la Valea Ursului

Un bărbat a murit după ce a fost prins sub un tractor, în Valea Ursului, comuna Tâmna, Mehedinți. Pompierii l-au scos de sub utilaj, însă resuscitarea nu a avut rezultat.
Un bărbat și-a pierdut viața vineri, 2 octombrie, după ce a fost prins sub un tractor, pe un câmp din localitatea Valea Ursului, comuna Tâmna, județul Mehedinți.
Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție din cadrul pompierilor mehedințeni. Salvatorii au intervenit pentru scoaterea victimei de sub utilaj.
Bărbatul a fost scos de sub tractor în stop cardiorespirator. Echipajul medical prezent la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare.
Pentru intervenție au fost mobilizate echipaje ale Stației de Pompieri Strehaia, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin. La fața locului a fost solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mehedinți.
Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat
În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar victima a fost declarată decedată.
Circumstanțele exacte în care bărbatul a ajuns sub tractor urmează să fie stabilite.
Accidentul s-a produs în Valea Ursului, comuna Tâmna, județul Mehedinți, iar intervenția salvatorilor a avut loc vineri după-amiază.