Bolojan, atac virulent la adresa PSD: „Dacă provoacă o criză, PNL nu va mai fi la guvernare. Se duce într-o zonă de aroganță”

Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan i-a atacat virulent pe social-democrați, după amenințările reciproce dintre PNL și PSD cu opoziția. Premierul spune că PSD vrea să fugă de responsabilitate și că se duce într-o zonă de aroganță politică, am încheiat citatul. Declarațiile premierului vin după ce liberalii au anunțat că dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD, conform Realitatea PLUS.

„PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliției. Avem niște înțelegeri care țin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se inițiază propuneri de către membrii coaliției, care ar trebui să respecte niște reguli, pur și simplu de respect între parteneri.

Ilie Bolojan, atac dur la adresa social-democraților

PSD nu poate fugi de responsabilitatea pe care a avut-o pentru modul în care este modelată România în ultimii 35 de ani, pentru că a fost în guvernare foarte mulți ani. Și atunci avem o responsabilitate să îndreptăm aceste lucruri.

Mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că-și asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern și, în condițiile în care, fără să aibă motive, numai pentru că ești deranjat de anumite lucruri care nu-ți convin, pentru că te duci într-o zonă de aroganță politică, totuși acționezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distructivă, trebuie să-ți asumi această răspundere”, a declarat premierul României.