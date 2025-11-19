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Biletele de tren devin mai scumpe pentru a treia oară anul acesta

Biletele de tren devin mai scumpe pentru a treia oară anul acesta

Biletele de tren devin mai scumpe pentru a treia oară anul acesta

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 19 nov. 2025, 19:42

Biletele de tren devin mai scumpe pentru a treia oară anul acesta

Călătoriile cu trenul devin din nou mai scumpe, în ciuda garniturilor vechi, întârzierilor și chiar a anulărilor frecvente, ceea ce arată un dispreț față de pasageri.

Biletele de tren devin mai scumpe pentru a treia oară anul acesta

Este al treilea an consecutiv în care decembrie aduce creșteri de preț la bilete, atât la CFR, cât și la operatorii privați, de data aceasta majorarea fiind de 10%, justificată prin inflație. Totuși, aceste scumpiri nu se reflectă în calitatea serviciilor oferite.

Reprezentanții CFR susțin că, deși românii plătesc mai puțin decât alți europeni pentru biletele de tren, în alte țări se circulă cu trenuri de mare viteză. În România, rutele precum București – Arad sau București – Cluj ar putea avea durate mai mici, însă călătoria spre Iași rămâne lungă.

În prezent, viteza medie pe șine este de aproximativ 40 km/h, sub ținta de 47 km/h stabilită pentru acest an. Există și vești pozitive: în curând vor intra în circulație vagoane și locomotive noi, ceea ce ar putea îmbunătăți experiența călătorilor pe termen lung.

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