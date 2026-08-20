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Social· 2 min citire
Nu tăiați bursele sociale în vacanță! Este apelul pe care îl fac cei de la Salvați Copiii
Burse sociale
Publicat20 aug. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net
Nu tăiați bursele sociale în vacanță! Este apelul pe care îl fac cei de la Salvați Copiii, după ce Ministerul Educației a publicat în consultare publică un proiect care reglementează acordarea burselor doar pe perioada activităților școlare.
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