Schimbări la șefia caselor de asigurări de sănătate: 20 de posturi de director general, scoase la concurs de CNAS

Publicat 20 aug. 2026, 20:25 Sursă Realitatea.Net

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a scos la concurs posturile de director general pentru 20 de case județene și instituții speciale, printre care Ilfov, Prahova, Timiș, Dolj sau CASAOPSNAJ.

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