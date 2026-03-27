Tragedie în Mehedinți: motociclist de 21 de ani, mort după un impact violent. Urma să facă nunta și avea o fetiță de doar un an
Motociclist mort la doar 21 de ani
Un tânăr de 21 de ani a murit în urma unui accident rutier produs în comuna Corcova, județul Mehedinți. Din primele informații, accidentul ar fi avut loc în momentul în care o șoferiță a încercat să întoarcă mașina, fără să observe motocicleta care se apropia. Impactul a fost extrem de puternic.
În urma coliziunii, autoturismul a ajuns în curtea unei gospodării, iar motociclistul a fost aruncat în șanț. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.
Victima era tatăl unei fetițe de un an și, potrivit apropiaților, urma să facă nunta. Șoferița a fost transportată la spital, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat că nu consumase alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
