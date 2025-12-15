Ucrainenii spun „nu” păcii cu prețul teritoriului: concesiile cerute de Rusia, respinse masiv de populație

Ucraina continuă să respingă ideea unui acord de pace care ar presupune concesii teritoriale majore sau slăbirea capacităților sale militare, în ciuda presiunilor internaționale tot mai intense pentru încheierea conflictului cu Rusia.
Kievul și aliații săi europeni au refuzat un plan inițial susținut de Statele Unite, considerat favorabil Moscovei, care prevedea ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune estică Donbas și să accepte o reducere semnificativă a armatei sale.
Limitele compromisului, confirmate de sondaj
Un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS) arată că, deși o parte semnificativă a populației este dispusă la un compromis, există linii roșii clare care nu pot fi depășite.
Potrivit cercetării, 72% dintre ucraineni ar accepta un acord care să înghețe luptele de-a lungul actualei linii a frontului și care să includă anumite concesii limitate.
În schimb, 75% dintre respondenți consideră „complet inacceptabil” un plan care ar avantaja Rusia, prin cedarea de teritorii sau prin restrângerea forțelor armate ale Ucrainei, în lipsa unor garanții solide de securitate.
Sondajul a fost realizat între sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie și a inclus 547 de respondenți din zonele aflate sub controlul autorităților ucrainene.
Presiunea externă nu schimbă percepția publică
Directorul executiv al KIIS, Anton Hrushetskyi, a explicat că opinia publică a rămas relativ stabilă în ultimele luni, în pofida presiunilor tot mai mari exercitate de Statele Unite pentru accelerarea unui acord de pace.
Datele sondajului mai arată că 63% dintre ucraineni sunt pregătiți să continue lupta, iar doar 9% cred că războiul s-ar putea încheia până la începutul anului 2026.
Contextul este marcat de apelurile repetate ale președintelui american Donald Trump pentru o soluție rapidă la conflictul care durează de aproape patru ani, în timp ce forțele ruse, superioare numeric și logistic, continuă să avanseze pe front.