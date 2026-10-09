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Bărbat din Mehedinți reținut în dosar de spălare a banilor în Caraș-Severin

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat9 oct. 2026, 08:20
SursăActual Mehedinți

Un bărbat de 33 de ani, din județul Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de ore în cadrul unor cercetări pentru spălare a banilor, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura reținerii pentru bărbat, care este bănuit că a intrat în posesia sumei de 100.000 de lei proveniți dintr-o fraudă bancară.

Conform anchetei, suspectul ar fi disimulat originea ilicită a fondurilor prin fabricarea unor documente care simulau raporturi comerciale reale, deși acestea erau fictive. Prejudiciul înregistrat în cauză este de 100.000 de lei.

Bărbatul a fost internat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

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