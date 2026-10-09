Bărbat din Mehedinți reținut în dosar de spălare a banilor în Caraș-Severin

Publicat 9 oct. 2026, 08:20 Sursă Actual Mehedinți

Un bărbat de 33 de ani, din județul Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de ore în cadrul unor cercetări pentru spălare a banilor, desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

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