SUA suspendă temporar Loteria Vizelor după atacul armat de la Universitatea Brown

Statele Unite vor suspenda temporar programul cunoscut drept „Loteria Vizelor”, prin care, în fiecare an, zeci de mii de persoane obțin vize de imigrare prin selecție aleatorie. Decizia a fost anunțată în urma atacului armat de la Universitatea Brown, incident soldat cu doi morți.
Administrația americană a precizat că principalul suspect în cazul atacului, Claudio Manuel Neves Valente, un cetățean portughez în vârstă de 48 de ani, intrase în Statele Unite în 2017 prin intermediul programului Diversity Visa Lottery și obținuse ulterior statutul de rezident permanent.
În acest context, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a anunțat pe platforma X că, la ordinul președintelui Donald Trump, Serviciul de Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) va suspenda imediat programul.
„La indicația președintelui Trump, dispun suspendarea acestui program pentru a ne asigura că niciun alt american nu va fi rănit din cauza acestui program dezastruos”, a transmis Noem.
Suspectul a fost găsit ulterior decedat într-un depozit din Newham, autoritățile americane precizând că acesta s-ar fi sinucis înainte de a putea fi arestat.
Programul „Loteria Vizelor” a fost creat în 1990, prin Immigration Act, și permite acordarea anuală a aproximativ 55.000 de vize de imigrare cetățenilor din țări considerate sub-reprezentate în fluxurile de imigrație către Statele Unite, inclusiv România.
Beneficiarii sunt selectați aleatoriu, dar trebuie ulterior să treacă prin verificări de securitate, proceduri consulare și un interviu oficial înainte de obținerea vizei.